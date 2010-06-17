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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 151
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
47
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:50

  guntherhouse777 написав:unex_bank_press,
Да. Расскажите нам за Хочуку. Какой КБ, на какие мсс.
Или вы не хотите с нами делится?)


Чому ж не хочемо :))) Наразі кеш бек за даною карткою не нараховується. Але ви можете взяти участь у нашій акції "Хочу у відпустку!" :)
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлень: 137
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:51

  unex_bank_press написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  unex_bank_press написав:Квесторе_поверніться, доброго дня!
У Львові торговельна точка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 15 тел. 097-991-40-80.

А шо це за «ХочуКА»? :oops:
https://unexbank.ua/user_file/TP%20Cred ... 070618.pdf
Це повні тарифи...чи скорочений варіант?


Кредитна картка "ХочуКа" - це наш новий кредитний продукт :), оформляється поки лише у наших відділеннях. У торговельних точках можна оформити лише кредит готівкою. Замовити картку та дізнатися більше про умови можна тут https://creditcard.unexbank.ua Це звичайні загальні (повні) діючі тарифи по даній картці.

Всі операції в пільговому періоді?
Страхівочок немає?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:57

Квесторе_поверніться,

Саме так, всі операції у пільговому періоді :) Страховка відсутня.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлень: 137
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:04

  unex_bank_press написав:Квесторе_поверніться,

Саме так, всі операції у пільговому періоді :) Страховка відсутня.

І СМС до кінця літа на халяву...аналог як в Привата і А.
А потім 10 грн в місяць.
Так чому маю йти до Вас ане до зеленого чи братків?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:06

Новинский мог бы и пощедрее быть.
Московский патриархат деньгами не обижен :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:09

  Грйс-мэн написав:Новинский мог бы и пощедрее быть.
Московский патриархат деньгами не обижен :-)

На кишмиш натякаєте...для прихожан церкви Новинського? :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:11

  Квесторе_поверніться написав:На кишмиш натякаєте?

И кешбек, и проценты на остаток, и платные смс никуда не годятся.
А так подозреваю, тут и скоринг "консервативный"

Или акцию, типа СБРФ с Ашаном.

Можно ещё скидку или кешбек на российский газ-бенз, при оплате его картой :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:18

Re: Юнекс Банк

  unex_bank_press написав:Кредитна картка "ХочуКа" - це наш новий кредитний продукт

А Валя не будет возражать? :)
https://www.aval.ua/personal/crediting/ ... ochu_card/

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:25

  Грйс-мэн написав:
  Квесторе_поверніться написав:На кишмиш натякаєте?

И кешбек, и проценты на остаток, и платные смс никуда не годятся.
А так подозреваю, тут и скоринг "консервативный"

СМС опція необовязкова.
Але обовязкове працевлаштування.
До 30000 цидули про доходи можна не предявляти.
Замовити картку можна через сайт...а забирати вже в відділенні.
Рішення на протязі доби.
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