|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 21:44
..і крім Тернополя відділень на заході немає - викреслюємо )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6765
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 чер, 2018 22:21
-VICTOR- написав:
..і крім Тернополя відділень на заході немає - викреслюємо )
О да,теперь еще и Юнекс,
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10825
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 630 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12977
|2513430
|
|
|237
|29884
|
Суб 16 чер, 2018 19:58
BBC
|
|30939
|3828999
|