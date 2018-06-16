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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 151
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
47
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:44

Re: Юнекс Банк

..і крім Тернополя відділень на заході немає - викреслюємо )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 22:21

  -VICTOR- написав:..і крім Тернополя відділень на заході немає - викреслюємо )

О да,теперь еще и Юнекс,
никому не верю
sens
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