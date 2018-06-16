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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 21:44
..і крім Тернополя відділень на заході немає - викреслюємо )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:21
-VICTOR- написав:
..і крім Тернополя відділень на заході немає - викреслюємо )
О да,теперь еще и Юнекс,
никому не верю
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Додано: Нед 17 чер, 2018 05:50
unex_bank_press написав:y3kostiv
, доброго дня!
Дякуємо, що знайшли час та залишили свій відгук.
У нас дійсно привабливий курс на купівлю долара, тому звернень за даною послугою до відділень досить багато. Крім того, відділення обслуговують депозитних вкладників - виплачують відсотки, повертають вклади та ін. В зв'язку з чим, трапляються ситуації, коли у касі відділення може не залишитися достатньої суми коштів на певний момент звернення. Але вже на наступний день каса відділення підкріплюється готівкою відповідно до її лімітів (з метою безпеки, кожне відділення банку має певний ліміт каси на готівку).
Одним із шляхів вирішення ситуації можемо запропонувати купівлю валюти у клієнта з наступним зарахуванням гривні на поточний рахунок. Як тільки готівка з'явиться у касі, клієнт може зняти кошти з рахунку.
Перепрошуємо за завдані незручності та будемо раді бачити вас у наших відділеннях!
Не рассказывайте сказки!
Или Вы не знаете, как это работает? Начальники отделений имеют неплохой гешефт с валютчиков, которые им сдают крупные суммы. А для людей с улицы - "возьмем 100 долларов" или вообще "гривня закончилась"?
Во всех банках, где хороший курс покупки, нач.отделений этим подрабатывают.
Может, открою Вам глаза
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 17 чер, 2018 08:06
Искатель написав: unex_bank_press написав:y3kostiv
, доброго дня!
Дякуємо, що знайшли час та залишили свій відгук.
У нас дійсно привабливий курс на купівлю долара, тому звернень за даною послугою до відділень досить багато. Крім того, відділення обслуговують депозитних вкладників - виплачують відсотки, повертають вклади та ін. В зв'язку з чим, трапляються ситуації, коли у касі відділення може не залишитися достатньої суми коштів на певний момент звернення. Але вже на наступний день каса відділення підкріплюється готівкою відповідно до її лімітів (з метою безпеки, кожне відділення банку має певний ліміт каси на готівку).
Одним із шляхів вирішення ситуації можемо запропонувати купівлю валюти у клієнта з наступним зарахуванням гривні на поточний рахунок. Як тільки готівка з'явиться у касі, клієнт може зняти кошти з рахунку.
Перепрошуємо за завдані незручності та будемо раді бачити вас у наших відділеннях!
Не рассказывайте сказки!
Или Вы не знаете, как это работает? Начальники отделений имеют неплохой гешефт с валютчиков, которые им сдают крупные суммы. А для людей с улицы - "возьмем 100 долларов" или вообще "гривня закончилась"?
Во всех банках, где хороший курс покупки, нач.отделений этим подрабатывают.
Может, открою Вам глаза
А Вас задавила ЖАБА что Вам не дают заработать 20 копеек на валютных качелях ?… в детстве не учили
никому не верю
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:41
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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-VICTOR-
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Додано: Нед 17 чер, 2018 12:57
-VICTOR- написав:
:lol:
Мюсье,французишко:-) ?
никому не верю
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