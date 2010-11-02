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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 21:44
..і крім Тернополя відділень на заході немає - викреслюємо )
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Додано: Суб 16 чер, 2018 22:21
-VICTOR- написав:
..і крім Тернополя відділень на заході немає - викреслюємо )
О да,теперь еще и Юнекс,
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Додано: Нед 17 чер, 2018 05:50
unex_bank_press написав:y3kostiv
, доброго дня!
Дякуємо, що знайшли час та залишили свій відгук.
У нас дійсно привабливий курс на купівлю долара, тому звернень за даною послугою до відділень досить багато. Крім того, відділення обслуговують депозитних вкладників - виплачують відсотки, повертають вклади та ін. В зв'язку з чим, трапляються ситуації, коли у касі відділення може не залишитися достатньої суми коштів на певний момент звернення. Але вже на наступний день каса відділення підкріплюється готівкою відповідно до її лімітів (з метою безпеки, кожне відділення банку має певний ліміт каси на готівку).
Одним із шляхів вирішення ситуації можемо запропонувати купівлю валюти у клієнта з наступним зарахуванням гривні на поточний рахунок. Як тільки готівка з'явиться у касі, клієнт може зняти кошти з рахунку.
Перепрошуємо за завдані незручності та будемо раді бачити вас у наших відділеннях!
Не рассказывайте сказки!
Или Вы не знаете, как это работает? Начальники отделений имеют неплохой гешефт с валютчиков, которые им сдают крупные суммы. А для людей с улицы - "возьмем 100 долларов" или вообще "гривня закончилась"?
Во всех банках, где хороший курс покупки, нач.отделений этим подрабатывают.
Может, открою Вам глаза
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 17 чер, 2018 08:06
Искатель написав: unex_bank_press написав:y3kostiv
, доброго дня!
Дякуємо, що знайшли час та залишили свій відгук.
У нас дійсно привабливий курс на купівлю долара, тому звернень за даною послугою до відділень досить багато. Крім того, відділення обслуговують депозитних вкладників - виплачують відсотки, повертають вклади та ін. В зв'язку з чим, трапляються ситуації, коли у касі відділення може не залишитися достатньої суми коштів на певний момент звернення. Але вже на наступний день каса відділення підкріплюється готівкою відповідно до її лімітів (з метою безпеки, кожне відділення банку має певний ліміт каси на готівку).
Одним із шляхів вирішення ситуації можемо запропонувати купівлю валюти у клієнта з наступним зарахуванням гривні на поточний рахунок. Як тільки готівка з'явиться у касі, клієнт може зняти кошти з рахунку.
Перепрошуємо за завдані незручності та будемо раді бачити вас у наших відділеннях!
Не рассказывайте сказки!
Или Вы не знаете, как это работает? Начальники отделений имеют неплохой гешефт с валютчиков, которые им сдают крупные суммы. А для людей с улицы - "возьмем 100 долларов" или вообще "гривня закончилась"?
Во всех банках, где хороший курс покупки, нач.отделений этим подрабатывают.
Может, открою Вам глаза
А Вас задавила ЖАБА что Вам не дают заработать 20 копеек на валютных качелях ?… в детстве не учили
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:41
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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Додано: Нед 17 чер, 2018 12:57
-VICTOR- написав:
:lol:
Мюсье,французишко:-) ?
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sens
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Додано: Нед 17 чер, 2018 16:45
гривна лежит в кассе замороженная до конца дня,
и из-за этого банк не может зарабатывать в течении дня на валютообменных операциях и платить норм % по депо
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J
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:03
Питання до представника банку.
Вчора, під час звернення до каси банку щодо купівлі валюти (м. Київ, вул.Паньківська 19) касир вимагала пред'явлення паспорта. На запитання про пояснення підстави такої вимоги відповіді не надала. Крім того, після зауваження, що я є клієнтом Юнекс банку, все одно вимагала пред'явлення паспорта.
Прошу пояснити на підставі чого касир вимагає пред'явлення документа, а також як її дії співвідносяться з частиною 3 розділу ІV Постанови Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 ("3. Банк не здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка звернулася з метою проведення валютно-обмінної операції, якщо ця особа вже має рахунки в цьому банку і була раніше ідентифікована банком відповідно до вимог законодавства України. На підтвердження раніше проведеної ідентифікації в квитанціях має бути зазначений номер справи з юридичного оформлення рахунку клієнта або номер відкритого відповідного рахунку.").
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coulthard
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 13:19
coulthard , доброго дня! Дякуємо, що знайшли час та написали нам.
Вимога пред'явлення паспорту під час здійснення валюто-обмінних операцій введена з метою належного внутрішнього контролю за валютно-обмінними операціями та контролю денних лімітів НБУ на купівлю валюти фізособами (Постанова НБУ №502 від 12.12.02 ). Хочемо відмітити, що подібна практика діє у багатьох банках.
Для ідентифікації відвідувача відділення, як діючого клієнта Банку, запит касиром паспорту значно полегшує процес ідентифікації та не суперечить нормам і законам, які регулюють діяльність банківських установ.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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unex_bank_press
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:58
Господа, пару вопросов?
1) кто-то открывал или имеет эту ХочуКаку ?
2) насколько тут суров местный Аполлоныч ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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П'ят 27 лип, 2018 16:29
BBC
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