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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:16
да вроде нет.
пока тока кредитка заинтересовала.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 20:37
смотрю ветка мертвая
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Додано: Пон 30 лип, 2018 21:20
clientage
а я ХочуКакать открыл таки )
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