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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
48
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:13

А в этом пруду есть рыба ?
mustbe
 
Повідомлень: 599
З нами з: 27.12.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:16

да вроде нет.
пока тока кредитка заинтересовала.
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Повідомлень: 34657
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:37

смотрю ветка мертвая
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Повідомлень: 34657
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:09

я тож смотрю
офпред тока воззвания пишет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 25083
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:20

clientage

а я ХочуКакать открыл таки )
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Повідомлень: 34657
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
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  #<1 ... 140141142143
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