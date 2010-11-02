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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
48
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:13

А в этом пруду есть рыба ?
mustbe
 
Повідомлень: 599
З нами з: 27.12.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:16

да вроде нет.
пока тока кредитка заинтересовала.
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IMPRINTER
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Повідомлень: 34658
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:37

смотрю ветка мертвая
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IMPRINTER
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Повідомлень: 34658
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:09

я тож смотрю
офпред тока воззвания пишет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 25083
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2006 раз.
Подякували: 2825 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:20

clientage

а я ХочуКакать открыл таки )
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IMPRINTER
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Повідомлень: 34658
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:49

шановний IMPRINTER!
Звичайно, карткою "ХочуКа" користуються і співробітники банку, і наші клієнти, тим більше, що картка передбачає пільговий період користування коштами, а також можливість підключення картки до сервісу безконтактних платежів GooglePay. Крім того, тільки цього літа картка видається на пластику преміального рівня Mastercard Platinum! Поспішайте, пропозиція обмежена! :wink:
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Представник банку
 
Повідомлень: 139
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:47

  unex_bank_press написав:шановний IMPRINTER!
Звичайно, карткою "ХочуКа" користуються і співробітники банку, і наші клієнти, тим більше, що картка передбачає пільговий період користування коштами, а також можливість підключення картки до сервісу безконтактних платежів GooglePay. Крім того, тільки цього літа картка видається на пластику преміального рівня Mastercard Platinum! Поспішайте, пропозиція обмежена! :wink:


а теперь подробней ... мне в отделении сказали выдадут мгновенку ... какие заветные слова мне сказать чтобы дали Платинум? Она выдается вместо мгновенки или как дополнительная карта к ней? спс

и во всем перечне преимуществ карты я не увидел какой-то программы лояльности? я что бесплатно ею буду рассчитываться ничего при этом не зарабатывая? никаких кешбеков, баллов, фантиков? банк будет весь интерченж грести себе не делясь со мною - человеком, который этот доход банку и сгенерировал? это не по-православному ... где моя десятина? ну или, накрайняк, уже позорный 1%, который платят в других банках. Вы по сути единственный банк без программы лояльности по кредитке.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлень: 34658
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5498 раз.
 
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  #<1 ... 140141142143
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