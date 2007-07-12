RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
48
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:13

А в этом пруду есть рыба ?
mustbe
 
Повідомлень: 601
З нами з: 27.12.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:16

да вроде нет.
пока тока кредитка заинтересовала.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34690
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5500 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 20:37

смотрю ветка мертвая
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34690
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5500 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:09

я тож смотрю
офпред тока воззвания пишет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25116
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2009 раз.
Подякували: 2828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:20

clientage

а я ХочуКакать открыл таки )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34690
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5500 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 07:49

шановний IMPRINTER!
Звичайно, карткою "ХочуКа" користуються і співробітники банку, і наші клієнти, тим більше, що картка передбачає пільговий період користування коштами, а також можливість підключення картки до сервісу безконтактних платежів GooglePay. Крім того, тільки цього літа картка видається на пластику преміального рівня Mastercard Platinum! Поспішайте, пропозиція обмежена! :wink:
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 140
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 08:47

  unex_bank_press написав:шановний IMPRINTER!
Звичайно, карткою "ХочуКа" користуються і співробітники банку, і наші клієнти, тим більше, що картка передбачає пільговий період користування коштами, а також можливість підключення картки до сервісу безконтактних платежів GooglePay. Крім того, тільки цього літа картка видається на пластику преміального рівня Mastercard Platinum! Поспішайте, пропозиція обмежена! :wink:


а теперь подробней ... мне в отделении сказали выдадут мгновенку ... какие заветные слова мне сказать чтобы дали Платинум? Она выдается вместо мгновенки или как дополнительная карта к ней? где про эту акцию на сайте? я же должен к чему-то апеллировать в отделении ... спс

и во всем перечне преимуществ карты я не увидел какой-то программы лояльности? я что бесплатно ею буду рассчитываться ничего при этом не зарабатывая? никаких кешбеков, баллов, фантиков? банк будет весь интерченж грести себе не делясь со мною - человеком, который этот доход банку и сгенерировал? это не по-православному ... где моя десятина? ну или, накрайняк, уже позорный 1%, который платят в других банках. Вы по сути единственный банк без программы лояльности по кредитке.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34690
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5500 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:42

в общем как узнал - там какая-то говноплатина - без чипа, неименная ) наверное просто надпись платинум и не более ) церковь опять парит какой-то видать традиционный опиум для народа.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34690
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5500 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:42

Шановний IMPRINTER!
При оформленні кредитної картки "ХочуКа" у будь-якому відділенні "ЮНЕКС БАНК" Ви отримаєте картку на пластику Mastercard platinum debit. Це не акція і не додаткова картка. Щодо програми лояльності - Ви можете користуватися кредитними коштами протягом всього пільгового періоду, брати участь в акціях банку та спеціальних пропозиціях від банку та Mastercard, у тому числі й з акційним кешбеком. Постійний кешбек за даною карткою не передбачений.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 140
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:25

unex_bank_press

еще несколько вопросов:

1) я правильно понял, что все без исключения операции, в т.ч. и снятие наличных в банкомате входят в грейс-период?

2) в какой момент взимается комиссия 4% за снятие наличных? во время авторизации прибавляется к сумме снятия, или авторизируется чистая сумма, а 4% досписывается после клиринга (после проводки по счету)?

3) снятие собственных (некредитных) средств в банкомате тоже с комисс 4% идет?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34690
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5500 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 141142143144>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, HackStock, MYan і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5862, 5863, 5864
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58633 7485391
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 18:25
cdj2
Банк Альянс 1 ... 30, 31, 32
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
317 38266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 17:45
Annet_
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 29, 30, 31
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
307 105222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 17:18
lubopytnaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8342)
01.08.2018 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.