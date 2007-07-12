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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:16
да вроде нет.
пока тока кредитка заинтересовала.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 20:37
смотрю ветка мертвая
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Додано: Пон 30 лип, 2018 21:20
clientage
а я ХочуКакать открыл таки )
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Додано: Вів 31 лип, 2018 07:49
шановний IMPRINTER!
Звичайно, карткою "ХочуКа" користуються і співробітники банку, і наші клієнти, тим більше, що картка передбачає пільговий період користування коштами, а також можливість підключення картки до сервісу безконтактних платежів GooglePay. Крім того, тільки цього літа картка видається на пластику преміального рівня Mastercard Platinum! Поспішайте, пропозиція обмежена!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Вів 31 лип, 2018 08:47
а теперь подробней ... мне в отделении сказали выдадут мгновенку ... какие заветные слова мне сказать чтобы дали Платинум? Она выдается вместо мгновенки или как дополнительная карта к ней? где про эту акцию на сайте? я же должен к чему-то апеллировать в отделении ... спс
и во всем перечне преимуществ карты я не увидел какой-то программы лояльности? я что бесплатно ею буду рассчитываться ничего при этом не зарабатывая? никаких кешбеков, баллов, фантиков? банк будет весь интерченж грести себе не делясь со мною - человеком, который этот доход банку и сгенерировал? это не по-православному ... где моя десятина? ну или, накрайняк, уже позорный 1%, который платят в других банках. Вы по сути единственный банк без программы лояльности по кредитке.
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:42
в общем как узнал - там какая-то говноплатина - без чипа, неименная ) наверное просто надпись платинум и не более ) церковь опять парит какой-то видать традиционный опиум для народа.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:42
Шановний IMPRINTER!
При оформленні кредитної картки "ХочуКа" у будь-якому відділенні "ЮНЕКС БАНК" Ви отримаєте картку на пластику Mastercard platinum debit. Це не акція і не додаткова картка. Щодо програми лояльності - Ви можете користуватися кредитними коштами протягом всього пільгового періоду, брати участь в акціях банку та спеціальних пропозиціях від банку та Mastercard, у тому числі й з акційним кешбеком. Постійний кешбек за даною карткою не передбачений.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:25
unex_bank_press
еще несколько вопросов:
1) я правильно понял, что все без исключения операции, в т.ч. и снятие наличных в банкомате входят в грейс-период?
2) в какой момент взимается комиссия 4% за снятие наличных? во время авторизации прибавляется к сумме снятия, или авторизируется чистая сумма, а 4% досписывается после клиринга (после проводки по счету)?
3) снятие собственных (некредитных) средств в банкомате тоже с комисс 4% идет?
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