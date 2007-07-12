Додано: Вів 31 лип, 2018 11:42

в общем как узнал - там какая-то говноплатина - без чипа, неименная ) наверное просто надпись платинум и не более ) церковь опять парит какой-то видать традиционный опиум для народа.

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