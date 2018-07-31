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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
48
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:18

Импри,
Я так понимаю, в отделении на эти вопросы девочки сделали большие глаза?)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3476
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 240 раз.
 
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  #<1 ... 141142143144
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