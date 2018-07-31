Импри,
Я так понимаю, в отделении на эти вопросы девочки сделали большие глаза?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:18
Импри,
Я так понимаю, в отделении на эти вопросы девочки сделали большие глаза?)
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