RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:01

IMPRINTER, з оверами вже розрулили?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25576
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:10

Квесторе_поверніться

Да, долги вернули, но за индульгенцию не заплатили.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35168
З нами з: 06.08.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 5572 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 12:32

вот и санкции подоспели )

https://lenta.ru/news/2018/09/26/onufri ... um=desktop

Глава Украинской православной церкви попал на «Миротворец»
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35168
З нами з: 06.08.09
Подякував: 205 раз.
Подякували: 5572 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:53

Православные ваще ахренели.
Прислали вместо выписки информационный дайджест, с рекламой "хочукаки"
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2533
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 154155156157
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6178, 6179, 6180
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
61796 7782148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 21:08
vanok
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3178, 3179, 3180
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31799 3961024
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 20:38
jay2004
Банк Глобус 1 ... 400, 401, 402
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4012 552459
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 18:02
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.