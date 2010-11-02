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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 вер, 2018 12:01
IMPRINTER, з оверами вже розрулили?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 24 вер, 2018 13:10
Квесторе_поверніться
Да, долги вернули, но за индульгенцию не заплатили.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 26 вер, 2018 12:32
вот и санкции подоспели )
Глава Украинской православной церкви попал на «Миротворец»
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:53
Православные ваще ахренели.
Прислали вместо выписки информационный дайджест, с рекламой "хочукаки"
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