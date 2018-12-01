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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 вер, 2018 12:01
IMPRINTER, з оверами вже розрулили?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 24 вер, 2018 13:10
Квесторе_поверніться
Да, долги вернули, но за индульгенцию не заплатили.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 12:32
вот и санкции подоспели )
Глава Украинской православной церкви попал на «Миротворец»
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:53
Православные ваще ахренели.
Прислали вместо выписки информационный дайджест, с рекламой "хочукаки"
Додано: Сер 03 жов, 2018 08:12
мне не смогли оформить выписку на и-мейл.
девушка в отделении пробовала, пыхтела, искренне старалась,
звонила в ГО - в ГО ей не смогли ответить как это сделать.
Так что вам хоть дайджест прислали, а мне тока комиссии незаконные списывают.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:43
Сегодня уже 10 октября, а выписки до сих пор тоже на и-мейл не прислали....
Последний раз такое было при вирусе Петя.
Додано: Суб 01 гру, 2018 01:21
Хотел бы сказать спасибо Юнекс Банк, и конкретно отметить Отделение на Антоновоича 155, и их Начальника отделения Надежду, очень помогли с перекредитованием и когда произошла проблема Технического характера, то после истечения рабочего времени, задержались и пока ее не решили то никто не ушел.
Спасибо за таких сотрудников, и таких компетентных и человечных сотрудников в Украинских банках, очень бы хотелось что бы в наших банках было больше таких Людей с большой буквы, прошу руководство Юнекс Банка, отметить и премировать, таких ценных сотрудников в Ваших рядах, еще раз спасибо Надежде и коллективу ее отделения, за оказанную помощь в решении деликатных и острых вопросов.
Додано: Нед 02 гру, 2018 15:46
meyson Поздравляю Юнекс-банк с днем рождения и присоединяюсь ко всем теплым пожеланиям! Банку - процветания, сотрудникам - вдохновения и хорошей зарплаты!
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:45
Re: Юнекс Банк
Томаса банку!
Додано: Нед 02 гру, 2018 21:46
korovas2
как свини свалили - сразу ветка умерла
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