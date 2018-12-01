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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 12:01

IMPRINTER, з оверами вже розрулили?
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:10

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Да, долги вернули, но за индульгенцию не заплатили.
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 12:32

вот и санкции подоспели )

https://lenta.ru/news/2018/09/26/onufri ... um=desktop

Глава Украинской православной церкви попал на «Миротворец»
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:53

Православные ваще ахренели.
Прислали вместо выписки информационный дайджест, с рекламой "хочукаки"
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 08:12

  deneg net написав:Православные ваще ахренели.
Прислали вместо выписки информационный дайджест, с рекламой "хочукаки"


мне не смогли оформить выписку на и-мейл.
девушка в отделении пробовала, пыхтела, искренне старалась,
звонила в ГО - в ГО ей не смогли ответить как это сделать.
Так что вам хоть дайджест прислали, а мне тока комиссии незаконные списывают.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:43

  IMPRINTER написав:
  deneg net написав:Православные ваще ахренели.
Прислали вместо выписки информационный дайджест, с рекламой "хочукаки"


мне не смогли оформить выписку на и-мейл.
девушка в отделении пробовала, пыхтела, искренне старалась,
звонила в ГО - в ГО ей не смогли ответить как это сделать.
Так что вам хоть дайджест прислали, а мне тока комиссии незаконные списывают.


Сегодня уже 10 октября, а выписки до сих пор тоже на и-мейл не прислали....
Последний раз такое было при вирусе Петя.
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:21

Хотел бы сказать спасибо Юнекс Банк, и конкретно отметить Отделение на Антоновоича 155, и их Начальника отделения Надежду, очень помогли с перекредитованием и когда произошла проблема Технического характера, то после истечения рабочего времени, задержались и пока ее не решили то никто не ушел.
Спасибо за таких сотрудников, и таких компетентных и человечных сотрудников в Украинских банках, очень бы хотелось что бы в наших банках было больше таких Людей с большой буквы, прошу руководство Юнекс Банка, отметить и премировать, таких ценных сотрудников в Ваших рядах, еще раз спасибо Надежде и коллективу ее отделения, за оказанную помощь в решении деликатных и острых вопросов.
meyson
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:46

meyson Поздравляю Юнекс-банк с днем рождения и присоединяюсь ко всем теплым пожеланиям! Банку - процветания, сотрудникам - вдохновения и хорошей зарплаты!
Marica
 
Повідомлень: 108
З нами з: 06.08.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:45

Re: Юнекс Банк

Томаса банку!
korovas2
 
Повідомлень: 357
З нами з: 06.03.15
Подякував: 158 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:46

korovas2

как свини свалили - сразу ветка умерла :mrgreen:
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IMPRINTER
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