meyson написав:Хотел бы сказать спасибо Юнекс Банк, и конкретно отметить Отделение на Антоновоича 155, и их Начальника отделения Надежду, очень помогли с перекредитованием и когда произошла проблема Технического характера, то после истечения рабочего времени, задержались и пока ее не решили то никто не ушел. Спасибо за таких сотрудников, и таких компетентных и человечных сотрудников в Украинских банках, очень бы хотелось что бы в наших банках было больше таких Людей с большой буквы, прошу руководство Юнекс Банка, отметить и премировать, таких ценных сотрудников в Ваших рядах, еще раз спасибо Надежде и коллективу ее отделения, за оказанную помощь в решении деликатных и острых вопросов.
meyson, доброго дня! Дякуємо, що знайшли час та залишили свій відгук! Ми передали ваші слова подяки керівництву банку. Дякуємо, що обираєте наш банк для вирішення ваших фінансових питань. Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank