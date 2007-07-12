meyson написав:Хотел бы сказать спасибо Юнекс Банк, и конкретно отметить Отделение на Антоновоича 155, и их Начальника отделения Надежду, очень помогли с перекредитованием и когда произошла проблема Технического характера, то после истечения рабочего времени, задержались и пока ее не решили то никто не ушел. Спасибо за таких сотрудников, и таких компетентных и человечных сотрудников в Украинских банках, очень бы хотелось что бы в наших банках было больше таких Людей с большой буквы, прошу руководство Юнекс Банка, отметить и премировать, таких ценных сотрудников в Ваших рядах, еще раз спасибо Надежде и коллективу ее отделения, за оказанную помощь в решении деликатных и острых вопросов.
meyson, доброго дня! Дякуємо, що знайшли час та залишили свій відгук! Ми передали ваші слова подяки керівництву банку. Дякуємо, що обираєте наш банк для вирішення ваших фінансових питань. Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Marica написав:meyson Поздравляю Юнекс-банк с днем рождения и присоединяюсь ко всем теплым пожеланиям! Банку - процветания, сотрудникам - вдохновения и хорошей зарплаты!
Marica, доброго ранку! Дякуємо за теплі слова та побажання! Попереду лише успіх та перемоги, тож запрошуємо Вас насолодитися ним разом з нами Дякуємо, що Ви з нами!
Приєднуюсь до привітань. Які здобутки банки в 2018? Для піара. А то гілка геть вмерла.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Доброго ранку, Квесторе! Так, інформаційний дайджест для клієнтів виходить щомісяця Якщо бажаєте отримувати від нас розсилку новин, залиште, будь ласка, у приватних повідомленнях емейл адресу. Або підпишіться на новини на сайті банку. Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Доброго ранку, Квесторе! Так, інформаційний дайджест для клієнтів виходить щомісяця Якщо бажаєте отримувати від нас розсилку новин, залиште, будь ласка, у приватних повідомленнях емейл адресу. Або підпишіться на новини на сайті банку. Гарного дня!
І Вам доброго. Банку розглядаю лише як потенційного партнера. З наших країв Новинський втік...і ще не повернувся. В час війни цього персонажа розглядаю як дестабілізуючий фактор на теренах Неньки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
nik20100 написав:Классный банк, валюту не продает, на заказ не привозит.
Навіть пару доларів не продав?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.