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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 08:57

  meyson написав:Хотел бы сказать спасибо Юнекс Банк, и конкретно отметить Отделение на Антоновоича 155, и их Начальника отделения Надежду, очень помогли с перекредитованием и когда произошла проблема Технического характера, то после истечения рабочего времени, задержались и пока ее не решили то никто не ушел.
Спасибо за таких сотрудников, и таких компетентных и человечных сотрудников в Украинских банках, очень бы хотелось что бы в наших банках было больше таких Людей с большой буквы, прошу руководство Юнекс Банка, отметить и премировать, таких ценных сотрудников в Ваших рядах, еще раз спасибо Надежде и коллективу ее отделения, за оказанную помощь в решении деликатных и острых вопросов.

meyson, доброго дня!
Дякуємо, що знайшли час та залишили свій відгук! Ми передали ваші слова подяки керівництву банку.
Дякуємо, що обираєте наш банк для вирішення ваших фінансових питань.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлень: 158
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 09:00

  Marica написав:meyson Поздравляю Юнекс-банк с днем рождения и присоединяюсь ко всем теплым пожеланиям! Банку - процветания, сотрудникам - вдохновения и хорошей зарплаты!


Marica, доброго ранку!
Дякуємо за теплі слова та побажання! Попереду лише успіх та перемоги, тож запрошуємо Вас насолодитися ним разом з нами :) Дякуємо, що Ви з нами!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 158
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:30

  unex_bank_press написав:
  Marica написав:meyson Поздравляю Юнекс-банк с днем рождения и присоединяюсь ко всем теплым пожеланиям! Банку - процветания, сотрудникам - вдохновения и хорошей зарплаты!


Marica, доброго ранку!
Дякуємо за теплі слова та побажання! Попереду лише успіх та перемоги, тож запрошуємо Вас насолодитися ним разом з нами :) Дякуємо, що Ви з нами!

Приєднуюсь до привітань.
Які здобутки банки в 2018?
Для піара. А то гілка геть вмерла.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27068
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 16:58

  Квесторе_поверніться написав:
  unex_bank_press написав:
  Marica написав:meyson Поздравляю Юнекс-банк с днем рождения и присоединяюсь ко всем теплым пожеланиям! Банку - процветания, сотрудникам - вдохновения и хорошей зарплаты!


Marica, доброго ранку!
Дякуємо за теплі слова та побажання! Попереду лише успіх та перемоги, тож запрошуємо Вас насолодитися ним разом з нами :) Дякуємо, що Ви з нами!

Приєднуюсь до привітань.
Які здобутки банки в 2018?
Для піара. А то гілка геть вмерла.


Доброго вечора, Квесторе поверніться!
Дякуємо за привітання :) Про наші здобутки ми регулярно публікуємо інформацію на офіційному сайті банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=734 та на офіційній сторінці банку у Фейсбук https://www.facebook.com/UnexBank/. Крім того, чекаємо Вас у наших відділеннях.
Гарного вечора!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Подякував: 27 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 17:35

unex_bank_press, такі агітки https://unexbank.ua/user_file/Didgest_c ... vember.pdf
кожний місяць запускаєте?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлень: 27068
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:42

  Квесторе_поверніться написав:unex_bank_press, такі агітки https://unexbank.ua/user_file/Didgest_c ... vember.pdf
кожний місяць запускаєте?

Доброго ранку, Квесторе!
Так, інформаційний дайджест для клієнтів виходить щомісяця :)
Якщо бажаєте отримувати від нас розсилку новин, залиште, будь ласка, у приватних повідомленнях емейл адресу. Або підпишіться на новини на сайті банку.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлень: 158
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:48

  unex_bank_press написав:
  Квесторе_поверніться написав:unex_bank_press, такі агітки https://unexbank.ua/user_file/Didgest_c ... vember.pdf
кожний місяць запускаєте?

Доброго ранку, Квесторе!
Так, інформаційний дайджест для клієнтів виходить щомісяця :)
Якщо бажаєте отримувати від нас розсилку новин, залиште, будь ласка, у приватних повідомленнях емейл адресу. Або підпишіться на новини на сайті банку.
Гарного дня!

І Вам доброго.
Банку розглядаю лише як потенційного партнера.
З наших країв Новинський втік...і ще не повернувся.
В час війни цього персонажа розглядаю як дестабілізуючий фактор на теренах Неньки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:37

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Нивинский ещё и РПЦ активно поддерживает
cia
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:06

Re: Юнекс Банк

Классный банк, валюту не продает, на заказ не привозит.
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
nik20100
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:18

  nik20100 написав:Классный банк, валюту не продает, на заказ не привозит.

Навіть пару доларів не продав?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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