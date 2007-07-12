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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:41

  nik20100 написав:Классный банк, валюту не продает, на заказ не привозит.

Сегодня продал на депозит по 27,43. И еще приглашал желающих.
lel
 
Повідомлень: 1893
З нами з: 10.12.13
Подякував: 864 раз.
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  #<1 ... 156157158159
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