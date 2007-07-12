|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:41
nik20100 написав:
Классный банк, валюту не продает, на заказ не привозит.
Сегодня продал на депозит по 27,43. И еще приглашал желающих.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1893
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 864 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|156
|18903
|
|
|65755
|8147827
|
|
|387
|119049
|
|