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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 154
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:41

  nik20100 написав:Классный банк, валюту не продает, на заказ не привозит.

Сегодня продал на депозит по 27,43. И еще приглашал желающих.
lel
 
Повідомлень: 1905
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Подякував: 866 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:39

  nik20100 написав:Классный банк, валюту не продает, на заказ не привозит.

Доброго дня, nik20100!
Напишіть, будь ласка, адресу відділення, де, за вашими словами, вам відмовили у продажі валюти. А також дату відвідування. Будемо вдячні за інформацію.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлень: 159
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:05

Re: Юнекс Банк

Яка комісія з приват24 Платежі з картки привата на картку юнекса? Дякую
tarasum
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Повідомлень: 91
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:10

Re: Юнекс Банк

в новом году обновится возможность продажи драг метов?
Nickmess
 
Повідомлень: 3424
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Подякував: 73 раз.
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