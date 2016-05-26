Сегодня продал на депозит по 27,43. И еще приглашал желающих.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:41
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:39
Доброго дня, nik20100!
Напишіть, будь ласка, адресу відділення, де, за вашими словами, вам відмовили у продажі валюти. А також дату відвідування. Будемо вдячні за інформацію.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:05
Re: Юнекс Банк
Яка комісія з приват24 Платежі з картки привата на картку юнекса? Дякую
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:10
Re: Юнекс Банк
в новом году обновится возможность продажи драг метов?
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