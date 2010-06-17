RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 154
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:41

  nik20100 написав:Классный банк, валюту не продает, на заказ не привозит.

Сегодня продал на депозит по 27,43. И еще приглашал желающих.
lel
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 10.12.13
Подякував: 869 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:39

  nik20100 написав:Классный банк, валюту не продает, на заказ не привозит.

Доброго дня, nik20100!
Напишіть, будь ласка, адресу відділення, де, за вашими словами, вам відмовили у продажі валюти. А також дату відвідування. Будемо вдячні за інформацію.
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 161
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:05

Re: Юнекс Банк

Яка комісія з приват24 Платежі з картки привата на картку юнекса? Дякую
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:10

Re: Юнекс Банк

в новом году обновится возможность продажи драг метов?
Nickmess
 
Повідомлень: 3424
З нами з: 16.12.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:21

  tarasum написав:Яка комісія з приват24 Платежі з картки привата на картку юнекса? Дякую


Доброго дня, tarasum!
Щодо комісії Приват24, потрібно уточняти саме у підтримки Приват24. В цьому випадку "ЮНЕКС БАНК" комісій не візьме.
Перепрошуємо за затримку з відповіддю :)
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 161
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:24

  Nickmess написав:в новом году обновится возможность продажи драг метов?

Доброго дня, Nickmess!
Проконсультувалися з колегами, щодо вашого питання. Перерв у даному напрямку не було. Банк продавав та продає наразі дорогоцінні метали.
Перепрошуємо за затримку з відповіддю :) Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 161
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:30

  unex_bank_press написав:
  tarasum написав:Яка комісія з приват24 Платежі з картки привата на картку юнекса? Дякую


Доброго дня, tarasum!
Щодо комісії Приват24, потрібно уточняти саме у підтримки Приват24. В цьому випадку "ЮНЕКС БАНК" комісій не візьме.
Перепрошуємо за затримку з відповіддю :)
Гарного дня!

Це по всіх карткових рахунках банка приймає гривню без комісії?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27249
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:48

unex_bank_press

у вас дуже цікавий вибір монет
тут
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=703

де саме їх можна придбати?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3902
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, J, jay2004, Kevin, sergio_bender, ziks, Вкладчик1234, логан1919 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1132, 1133, 1134
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11331 1650498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 16:08
логан1919
Місто Банк 1 ... 37, 38, 39
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
380 93271
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 15:40
sergio_bender
Кристал Банк 1 ... 4, 5, 6
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:38
55 16869
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 13:26
Дядя Дима

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.