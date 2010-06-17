RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 154
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:01

unex_bank_press

Зрозуміло
бачу що розкид присутності дуже великий
на жаль в моєму місті немає вашого відділення, а чи можливий варіант замовлення на торговельну точку вашого банку, чим вона взагалі займається, така точка?
дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3906
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 157158159160
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Kevin, sergio_bender, slasva, Zonenor, Квесторе_поверніться і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1132, 1133, 1134
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11339 1650947
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 19:21
Квесторе_поверніться
Місто Банк 1 ... 37, 38, 39
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
383 93536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 18:19
deneg net
Альфа-Банк 1 ... 6642, 6643, 6644
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66438 8221017
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 17:02
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.