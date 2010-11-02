unex_bank_press
Зрозуміло
бачу що розкид присутності дуже великий
на жаль в моєму місті немає вашого відділення, а чи можливий варіант замовлення на торговельну точку вашого банку, чим вона взагалі займається, така точка?
дякую
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:01
unex_bank_press
Зрозуміло
бачу що розкид присутності дуже великий
на жаль в моєму місті немає вашого відділення, а чи можливий варіант замовлення на торговельну точку вашого банку, чим вона взагалі займається, така точка?
дякую
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:01
Re: Юнекс Банк
Банк видає картки дистанційно?
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