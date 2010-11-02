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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 154
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:01

unex_bank_press

Зрозуміло
бачу що розкид присутності дуже великий
на жаль в моєму місті немає вашого відділення, а чи можливий варіант замовлення на торговельну точку вашого банку, чим вона взагалі займається, така точка?
дякую
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greenozon
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Повідомлень: 3917
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:01

Re: Юнекс Банк

Банк видає картки дистанційно?
tarasum
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Повідомлень: 103
З нами з: 16.10.18
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:58

  greenozon написав:unex_bank_press

Зрозуміло
бачу що розкид присутності дуже великий
на жаль в моєму місті немає вашого відділення, а чи можливий варіант замовлення на торговельну точку вашого банку, чим вона взагалі займається, така точка?
дякую


Доброго вечора, greenozon!
Ні, на жаль, у торговельну точку монети не доставляємо. Тут можна оформити кредит готівкою або кредитну картку.
Гарного вечора! :)
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:00

  tarasum написав:Банк видає картки дистанційно?


Доброго вечора, tarasum!
Ми ще працюємо над цим функціоналом. Поки що оформити та отримати картки можна у відділеннях та кредитні картки у торговельних точках.
Гарного вечора! :)
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Представник банку
 
Повідомлень: 165
З нами з: 17.05.13
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