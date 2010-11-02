unex_bank_press
Зрозуміло
бачу що розкид присутності дуже великий
на жаль в моєму місті немає вашого відділення, а чи можливий варіант замовлення на торговельну точку вашого банку, чим вона взагалі займається, така точка?
дякую
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Додано: Пон 14 січ, 2019 19:01
unex_bank_press
Зрозуміло
бачу що розкид присутності дуже великий
на жаль в моєму місті немає вашого відділення, а чи можливий варіант замовлення на торговельну точку вашого банку, чим вона взагалі займається, така точка?
дякую
+50грн !
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Додано: Пон 14 січ, 2019 20:01
Re: Юнекс Банк
Банк видає картки дистанційно?
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:58
Доброго вечора, greenozon!
Ні, на жаль, у торговельну точку монети не доставляємо. Тут можна оформити кредит готівкою або кредитну картку.
Гарного вечора!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:00
Доброго вечора, tarasum!
Ми ще працюємо над цим функціоналом. Поки що оформити та отримати картки можна у відділеннях та кредитні картки у торговельних точках.
Гарного вечора!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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