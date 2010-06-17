Додано: Сер 30 січ, 2019 12:13

Жахлива поведінка і не компетентне відношення до своєї роботи вашого співробітника Бурби Вікторії, старшого економіста Центрального відділення!!! Відмовилась вчора безкоштовно надати мені інформацію про рух коштів на власному рахунку (SmartMoney MasterCard), вимагала оплату по 10 гривень за кожен місяць виписки. Так, в тарифах є пункт про "позачергову виписку за 10 грн", але там не вказано, що маю оплачувати саме за кожен місяць, я просив надати виписку одним документом за період з 01 вересня по 31 грудня 2018р. Так як я проживаю за 220км від Києва і не маю змоги щомісяця заходити у відділення за випискою, попросив у Вікторії, як виключення для мене і піти на зустріч, надавши виписку безоплатно, так як відсутня можливість їх отримання альтернативними каналами (іб відсутній, email виписка по картам MC не надається), на що отримав відмову у грубій формі, почувши фразу у відповідь "я не на базарі і не торгуюсь". Вимушений був оплатити за виписку 10 гривень за весь бажаний період (за кожний місяць окремо я відмовився оплачувати так як це непередбачано тарифами), але в підсумку без підлості не обішлось: ця панянка надала виписку за зовсім не тот період, замітив це лише вдома, нажаль.

По іншому рахунку (visa smartmoney) взагалі відмовились надати виписку, по причині того, що то старий процесінг і у них "нічого не відображається"

Ось так, ваші к***ені співробітники оцінили репутацію і честь банку у 10 гривень. Закрив всі рахунки у вас, ганьба банку!!! Нікому не рекомендую( Прошу керівництво банку відреагувати на дану ситуацію.