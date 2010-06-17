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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:01

unex_bank_press

Зрозуміло
бачу що розкид присутності дуже великий
на жаль в моєму місті немає вашого відділення, а чи можливий варіант замовлення на торговельну точку вашого банку, чим вона взагалі займається, така точка?
дякую
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:01

Re: Юнекс Банк

Банк видає картки дистанційно?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 17:58

  greenozon написав:unex_bank_press

Зрозуміло
бачу що розкид присутності дуже великий
на жаль в моєму місті немає вашого відділення, а чи можливий варіант замовлення на торговельну точку вашого банку, чим вона взагалі займається, така точка?
дякую


Доброго вечора, greenozon!
Ні, на жаль, у торговельну точку монети не доставляємо. Тут можна оформити кредит готівкою або кредитну картку.
Гарного вечора! :)
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:00

  tarasum написав:Банк видає картки дистанційно?


Доброго вечора, tarasum!
Ми ще працюємо над цим функціоналом. Поки що оформити та отримати картки можна у відділеннях та кредитні картки у торговельних точках.
Гарного вечора! :)
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:13

Жахливий банк!

Жахлива поведінка і не компетентне відношення до своєї роботи вашого співробітника Бурби Вікторії, старшого економіста Центрального відділення!!! Відмовилась вчора безкоштовно надати мені інформацію про рух коштів на власному рахунку (SmartMoney MasterCard), вимагала оплату по 10 гривень за кожен місяць виписки. Так, в тарифах є пункт про "позачергову виписку за 10 грн", але там не вказано, що маю оплачувати саме за кожен місяць, я просив надати виписку одним документом за період з 01 вересня по 31 грудня 2018р. Так як я проживаю за 220км від Києва і не маю змоги щомісяця заходити у відділення за випискою, попросив у Вікторії, як виключення для мене і піти на зустріч, надавши виписку безоплатно, так як відсутня можливість їх отримання альтернативними каналами (іб відсутній, email виписка по картам MC не надається), на що отримав відмову у грубій формі, почувши фразу у відповідь "я не на базарі і не торгуюсь". Вимушений був оплатити за виписку 10 гривень за весь бажаний період (за кожний місяць окремо я відмовився оплачувати так як це непередбачано тарифами), але в підсумку без підлості не обішлось: ця панянка надала виписку за зовсім не тот період, замітив це лише вдома, нажаль.
По іншому рахунку (visa smartmoney) взагалі відмовились надати виписку, по причині того, що то старий процесінг і у них "нічого не відображається"
Ось так, ваші к***ені співробітники оцінили репутацію і честь банку у 10 гривень. Закрив всі рахунки у вас, ганьба банку!!! Нікому не рекомендую( Прошу керівництво банку відреагувати на дану ситуацію.
ivanm94
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:25

  ivanm94 написав:Жахлива поведінка і не компетентне відношення до своєї роботи вашого співробітника Бурби Вікторії, старшого економіста Центрального відділення!!! Відмовилась вчора безкоштовно надати мені інформацію про рух коштів на власному рахунку (SmartMoney MasterCard), вимагала оплату по 10 гривень за кожен місяць виписки. Так, в тарифах є пункт про "позачергову виписку за 10 грн", але там не вказано, що маю оплачувати саме за кожен місяць, я просив надати виписку одним документом за період з 01 вересня по 31 грудня 2018р. Так як я проживаю за 220км від Києва і не маю змоги щомісяця заходити у відділення за випискою, попросив у Вікторії, як виключення для мене і піти на зустріч, надавши виписку безоплатно, так як відсутня можливість їх отримання альтернативними каналами (іб відсутній, email виписка по картам MC не надається), на що отримав відмову у грубій формі, почувши фразу у відповідь "я не на базарі і не торгуюсь". Вимушений був оплатити за виписку 10 гривень за весь бажаний період (за кожний місяць окремо я відмовився оплачувати так як це непередбачано тарифами), але в підсумку без підлості не обішлось: ця панянка надала виписку за зовсім не тот період, замітив це лише вдома, нажаль.
По іншому рахунку (visa smartmoney) взагалі відмовились надати виписку, по причині того, що то старий процесінг і у них "нічого не відображається"
Ось так, ваші к***ені співробітники оцінили репутацію і честь банку у 10 гривень. Закрив всі рахунки у вас, ганьба банку!!! Нікому не рекомендую( Прошу керівництво банку відреагувати на дану ситуацію.


ivanm94, доброго дня!
Дякуємо, що знайшли час та залишили свій відгук. Передали інформацію безпосередньому керівнику співробітника, що обслуговував вас. Ведеться службова перевірка.
На даний час знаємо про те, що з співробітником була проведена робота, щодо коректності донесення інформації клієнтам. А також на вашу особисту електронну пошту були відправлені виписки за рахунками згідно вашого запиту.
Перепрошуємо за незручності та бажаємо вам гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:05

unex_bank_press

так что там у нас с публичными диячами? снова нарушаем?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:07

  IMPRINTER написав:unex_bank_press

так что там у нас с публичными диячами? снова нарушаем?

Звідки вітер дує?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:14

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https://www.epravda.com.ua/news/2019/02 ... C9YnmQktqE

НБУ також виніс письмове застереження щодо Юнекс Банку (Київ) за невиконання обов'язку перевіряти приналежність його клієнтів до публічних діячів, через невиявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також за порушення терміну надання спеціально уповноваженому органу додаткової інформації.
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