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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:22

Re: Юнекс Банк

Скажіть, будь ласка, польські злоті у вас можна в будь-якому київському відділенні купити?
Prestol
 
Повідомлень: 18
З нами з: 09.02.19
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  #<1 ... 158159160161
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