|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:22
Скажіть, будь ласка, польські злоті у вас можна в будь-якому київському відділенні купити?
-
Prestol
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 09.02.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|67697
|8338954
|
Чет 14 лют, 2019 12:10
cdj2
|
|11627
|1688432
|
Чет 14 лют, 2019 12:02
Kevin
|
|463
|59835
|
|