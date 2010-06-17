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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:22
Re: Юнекс Банк
Скажіть, будь ласка, польські злоті у вас можна в будь-якому київському відділенні купити?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:38
Prestol, доброго дня!
Так, можна. Запрошуємо вас до ЦЕНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ за адресою: вул. Почайнинська, 38 (ст. метро Контрактова Площа) Також для уточнення інформації щодо потрібної та наявної суми радимо зателефонувати у відділення: +380 (44) 585 14 87
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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