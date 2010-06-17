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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:22

Re: Юнекс Банк

Скажіть, будь ласка, польські злоті у вас можна в будь-якому київському відділенні купити?
Prestol
 
Повідомлень: 18
З нами з: 09.02.19
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:38

  Prestol написав:Скажіть, будь ласка, польські злоті у вас можна в будь-якому київському відділенні купити?

Prestol, доброго дня!
Так, можна. Запрошуємо вас до ЦЕНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ за адресою: вул. Почайнинська, 38 (ст. метро Контрактова Площа) Також для уточнення інформації щодо потрібної та наявної суми радимо зателефонувати у відділення: +380 (44) 585 14 87
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Представник банку
 
Повідомлень: 167
З нами з: 17.05.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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