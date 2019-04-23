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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:22
Re: Юнекс Банк
Скажіть, будь ласка, польські злоті у вас можна в будь-якому київському відділенні купити?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:38
Prestol, доброго дня!
Так, можна. Запрошуємо вас до ЦЕНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ за адресою: вул. Почайнинська, 38 (ст. метро Контрактова Площа) Також для уточнення інформації щодо потрібної та наявної суми радимо зателефонувати у відділення: +380 (44) 585 14 87
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Вів 23 кві, 2019 10:18
Единственный банк, который работает не по Закону Украины и регламентам НБУ, а по своим внутренним инструкциям.Пришла в 5 отделение банка Киев Антоновича155 валюту , даже мелкие суммы , без паспорта не продают. Начальник отделения сказала, что они работают по внутренней инструкции и НБУ им не указ!
Додано: Вів 23 кві, 2019 14:22
НБУ обязательность паспорта при обмене валют отменил, но ограничение в 150 тыс в день оставил.
Вот банки на свое усмотрение и придумывают как его контролировать.
Додано: Вів 23 кві, 2019 15:43
Марино, доброго вечора!
Щодо вашого коментаря можемо сказати наступне. Вимога пред'явлення паспорту під час здійснення валюто-обмінних операцій введена з метою належного внутрішнього контролю за валютно-обмінними операціями та контролю денних лімітів НБУ на купівлю валюти фізособами (Постанова НБУ №502 від 12.12.02 ). Хочемо відмітити, що подібна практика діє у багатьох банках.
Для ідентифікації відвідувача відділення, як діючого клієнта Банку, запит касиром паспорту значно полегшує процес ідентифікації та не суперечить нормам і законам, які регулюють діяльність банківських установ.
Дякуємо за інтерес до послуг банку та бажаємо гарного вечора!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Сер 24 кві, 2019 17:10
ничего не нарушено ... раньше НБУ обязывал требовать паспорт ... сейчас такой обязанности у банков нет, но и нет никакого запрета это делать.
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