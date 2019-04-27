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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:22

Re: Юнекс Банк

Скажіть, будь ласка, польські злоті у вас можна в будь-якому київському відділенні купити?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:38

  Prestol написав:Скажіть, будь ласка, польські злоті у вас можна в будь-якому київському відділенні купити?

Prestol, доброго дня!
Так, можна. Запрошуємо вас до ЦЕНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ за адресою: вул. Почайнинська, 38 (ст. метро Контрактова Площа) Також для уточнення інформації щодо потрібної та наявної суми радимо зателефонувати у відділення: +380 (44) 585 14 87
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 10:18

Единственный банк, который работает не по Закону Украины и регламентам НБУ, а по своим внутренним инструкциям.Пришла в 5 отделение банка Киев Антоновича155 валюту , даже мелкие суммы , без паспорта не продают. Начальник отделения сказала, что они работают по внутренней инструкции и НБУ им не указ!
marina-diamond23
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 14:22

  marina-diamond23 написав:Единственный банк, который работает не по Закону Украины и регламентам НБУ, а по своим внутренним инструкциям.Пришла в 5 отделение банка Киев Антоновича155 валюту , даже мелкие суммы , без паспорта не продают. Начальник отделения сказала, что они работают по внутренней инструкции и НБУ им не указ!


НБУ обязательность паспорта при обмене валют отменил, но ограничение в 150 тыс в день оставил.
Вот банки на свое усмотрение и придумывают как его контролировать.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 15:43

  marina-diamond23 написав:Единственный банк, который работает не по Закону Украины и регламентам НБУ, а по своим внутренним инструкциям.Пришла в 5 отделение банка Киев Антоновича155 валюту , даже мелкие суммы , без паспорта не продают. Начальник отделения сказала, что они работают по внутренней инструкции и НБУ им не указ!


Марино, доброго вечора!
Щодо вашого коментаря можемо сказати наступне. Вимога пред'явлення паспорту під час здійснення валюто-обмінних операцій введена з метою належного внутрішнього контролю за валютно-обмінними операціями та контролю денних лімітів НБУ на купівлю валюти фізособами (Постанова НБУ №502 від 12.12.02 ). Хочемо відмітити, що подібна практика діє у багатьох банках.
Для ідентифікації відвідувача відділення, як діючого клієнта Банку, запит касиром паспорту значно полегшує процес ідентифікації та не суперечить нормам і законам, які регулюють діяльність банківських установ.
Дякуємо за інтерес до послуг банку та бажаємо гарного вечора!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:10

  marina-diamond23 написав:Единственный банк, который работает не по Закону Украины и регламентам НБУ, а по своим внутренним инструкциям.Пришла в 5 отделение банка Киев Антоновича155 валюту , даже мелкие суммы , без паспорта не продают. Начальник отделения сказала, что они работают по внутренней инструкции и НБУ им не указ!


ничего не нарушено ... раньше НБУ обязывал требовать паспорт ... сейчас такой обязанности у банков нет, но и нет никакого запрета это делать.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 15:17

Re: Юнекс Банк

Можна отримати картку Хочука кур'єрською службою? Чи тільки у відділенні банку? Подавати заявку на картку потрібно на сайті чи треба у відділенні банку?
tarasum
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