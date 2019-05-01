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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:22
Re: Юнекс Банк
Скажіть, будь ласка, польські злоті у вас можна в будь-якому київському відділенні купити?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:38
Prestol, доброго дня!
Так, можна. Запрошуємо вас до ЦЕНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ за адресою: вул. Почайнинська, 38 (ст. метро Контрактова Площа) Також для уточнення інформації щодо потрібної та наявної суми радимо зателефонувати у відділення: +380 (44) 585 14 87
Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Вів 23 кві, 2019 10:18
Единственный банк, который работает не по Закону Украины и регламентам НБУ, а по своим внутренним инструкциям.Пришла в 5 отделение банка Киев Антоновича155 валюту , даже мелкие суммы , без паспорта не продают. Начальник отделения сказала, что они работают по внутренней инструкции и НБУ им не указ!
Додано: Вів 23 кві, 2019 14:22
НБУ обязательность паспорта при обмене валют отменил, но ограничение в 150 тыс в день оставил.
Вот банки на свое усмотрение и придумывают как его контролировать.
Додано: Вів 23 кві, 2019 15:43
Марино, доброго вечора!
Щодо вашого коментаря можемо сказати наступне. Вимога пред'явлення паспорту під час здійснення валюто-обмінних операцій введена з метою належного внутрішнього контролю за валютно-обмінними операціями та контролю денних лімітів НБУ на купівлю валюти фізособами (Постанова НБУ №502 від 12.12.02 ). Хочемо відмітити, що подібна практика діє у багатьох банках.
Для ідентифікації відвідувача відділення, як діючого клієнта Банку, запит касиром паспорту значно полегшує процес ідентифікації та не суперечить нормам і законам, які регулюють діяльність банківських установ.
Дякуємо за інтерес до послуг банку та бажаємо гарного вечора!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Сер 24 кві, 2019 17:10
ничего не нарушено ... раньше НБУ обязывал требовать паспорт ... сейчас такой обязанности у банков нет, но и нет никакого запрета это делать.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 15:17
Re: Юнекс Банк
Можна отримати картку Хочука кур'єрською службою? Чи тільки у відділенні банку? Подавати заявку на картку потрібно на сайті чи треба у відділенні банку?
Додано: Сер 01 тра, 2019 11:33
можно через торговые точки
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Додано: Чет 02 тра, 2019 10:33
tarasum, доброго ранку!
Отримати кредитну картку кур'єрською службою, на жаль, поки що неможливо. Замовити картку ви можете на сайті
Дякуємо за інтерес до послуг банку!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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