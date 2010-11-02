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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:58

tarasum, отримати картку можна безпосередньо у відділенні або торговельній точці.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:27

А ИБ для физиков, как я понимаю, нет?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:46

  la9 написав:А ИБ для физиков, как я понимаю, нет?


нет, ИБ это не богоугодное дело. гундяй не разрешил.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:20

  la9 написав:А ИБ для физиков, как я понимаю, нет?


Доброго ранку! Саме зараз Інтернет-банкінг від "ЮНЕКС БАНК" проходить стадію тестування. Отож, зовсім скоро ми презентуємо його на широкий загал :)
Дякуємо за інтерес до послуг банку!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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