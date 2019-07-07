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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 161162163164

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:19

  Игорь Алексеевич написав:что то я так и не понял. смс по карте хочука платные???


Ігоре, доброго дня!
Ще раз відповідаємо ва Ваше питання: щомісячна плата за користування послугою СМС-banking про стан рахунку та операції за рахунком сплачується лише за фактично надані послуги та за наявності кредитної заборгованості за рахунком на день оплати.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 11:47

Re: Юнекс Банк

  unex_bank_press написав:Ще раз відповідаємо ва Ваше питання: щомісячна плата за користування послугою СМС-banking про стан рахунку та операції за рахунком сплачується лише за фактично надані послуги та за наявності кредитної заборгованості за рахунком на день оплати.


т.е. если у меня 5 копеек личных средств плата не спишется?

кстати, плата за смс входит в льготный период?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 18:58

  unex_bank_press написав:
  Игорь Алексеевич написав:что то я так и не понял. смс по карте хочука платные???


Ігоре, доброго дня!
Ще раз відповідаємо ва Ваше питання: щомісячна плата за користування послугою СМС-banking про стан рахунку та операції за рахунком сплачується лише за фактично надані послуги та за наявності кредитної заборгованості за рахунком на день оплати.


получается если я оплачиваю кредиткой хочука в магазине через терминал, то мне приходит смс, за которые с меня потом снимут N..сумму за это информирование.
а можно отказаться от этих платных смс??? на горячке сказали, что можно.
Это так???? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:09

  uaprofi написав:
  unex_bank_press написав:Ще раз відповідаємо ва Ваше питання: щомісячна плата за користування послугою СМС-banking про стан рахунку та операції за рахунком сплачується лише за фактично надані послуги та за наявності кредитної заборгованості за рахунком на день оплати.


т.е. если у меня 5 копеек личных средств плата не спишется?

кстати, плата за смс входит в льготный период?


Доброго дня!
Від послуги СМС-banking за кредитною карткою можна відмовитися. Плата за СМС-banking буде списуватися у тому разі, якщо у вас є заборгованість та ви здійснювали операції карткою. Плата за цю послугу входит у пільговий період, але за умови, вчасного погашення заборгованості.
Дякуємо за інтерес до послуг банку.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:08

unex_bank_press , подскажите, когда будет выплачен кэшбек за июнь?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:25

  акет написав:unex_bank_press , подскажите, когда будет выплачен кэшбек за июнь?

доброго дня. Виплата кешбеку за червень місяць відбулась 27.06.2019 р. У випадку, якщо Ви не отримали бонусів, зверніться до нашого контакт-центру за допомогою безкоштовного номеру телефона 0 800 500 686
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:14

Re: Юнекс Банк

А если покупки были 26-27 июня? Акция же была по 27 июня включительно, следовательно за 27 число точно не вошло в июньскую выплату. А скорее всего и 25-26 число тоже.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:07

DENVER_S, доброго дня! У випадку, якщо сплата карткою була 27 червня, то виплата кешбеку відбудеться наприкінці липня
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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