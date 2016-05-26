|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 тра, 2019 11:19
Игорь Алексеевич написав:
что то я так и не понял. смс по карте хочука платные???
Ігоре, доброго дня!
Ще раз відповідаємо ва Ваше питання: щомісячна плата за користування послугою СМС-banking про стан рахунку та операції за рахунком сплачується лише за фактично надані послуги та за наявності кредитної заборгованості за рахунком на день оплати.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
-
unex_bank_press
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 17.05.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 16 тра, 2019 11:47
unex_bank_press написав:
Ще раз відповідаємо ва Ваше питання: щомісячна плата за користування послугою СМС-banking про стан рахунку та операції за рахунком сплачується лише за фактично надані послуги та за наявності кредитної заборгованості за рахунком на день оплати.
т.е. если у меня 5 копеек личных средств плата не спишется?
кстати, плата за смс входит в льготный период?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2754
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 16 тра, 2019 18:58
unex_bank_press написав: Игорь Алексеевич написав:
что то я так и не понял. смс по карте хочука платные???
Ігоре, доброго дня!
Ще раз відповідаємо ва Ваше питання: щомісячна плата за користування послугою СМС-banking про стан рахунку та операції за рахунком сплачується лише за фактично надані послуги та за наявності кредитної заборгованості за рахунком на день оплати.
получается если я оплачиваю кредиткой хочука в магазине через терминал, то мне приходит смс, за которые с меня потом снимут N..сумму за это информирование.
а можно отказаться от этих платных смс??? на горячке сказали, что можно.
Это так????
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4266
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 тра, 2019 10:09
uaprofi написав: unex_bank_press написав:
Ще раз відповідаємо ва Ваше питання: щомісячна плата за користування послугою СМС-banking про стан рахунку та операції за рахунком сплачується лише за фактично надані послуги та за наявності кредитної заборгованості за рахунком на день оплати.
т.е. если у меня 5 копеек личных средств плата не спишется?
кстати, плата за смс входит в льготный период?
Доброго дня!
Від послуги СМС-banking за кредитною карткою можна відмовитися. Плата за СМС-banking буде списуватися у тому разі, якщо у вас є заборгованість та ви здійснювали операції карткою. Плата за цю послугу входит у пільговий період, але за умови, вчасного погашення заборгованості.
Дякуємо за інтерес до послуг банку.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
-
unex_bank_press
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 17.05.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:08
unex_bank_press , подскажите, когда будет выплачен кэшбек за июнь?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:25
акет написав:
unex_bank_press , подскажите, когда будет выплачен кэшбек за июнь?
доброго дня. Виплата кешбеку за червень місяць відбулась 27.06.2019 р. У випадку, якщо Ви не отримали бонусів, зверніться до нашого контакт-центру за допомогою безкоштовного номеру телефона 0 800 500 686
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
-
unex_bank_press
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 17.05.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 15:14
А если покупки были 26-27 июня? Акция же была по 27 июня включительно, следовательно за 27 число точно не вошло в июньскую выплату. А скорее всего и 25-26 число тоже.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4416
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 699 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 лип, 2019 16:07
DENVER_S, доброго дня! У випадку, якщо сплата карткою була 27 червня, то виплата кешбеку відбудеться наприкінці липня
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
-
unex_bank_press
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 17.05.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:31
unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:37
unex_bank_press , и еще один вопрос по карте ХОЧУКА, на карте есть кредитный лимит, на карте сейчас "свои" 10 грн, если оплатить в кафе чек на 500 грн, то:
1. будет начислен кешбек на сумму 490 грн.?
2. кешбек не будет начислен вообще?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|73837
|8856134
|
|
|351
|39569
|
П'ят 26 лип, 2019 13:28
kreuz
|
|245
|32810
|
|