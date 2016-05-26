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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:59

  акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?


Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Представник банку
 
Повідомлень: 181
З нами з: 17.05.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:09

  акет написав:unex_bank_press , и еще один вопрос по карте ХОЧУКА, на карте есть кредитный лимит, на карте сейчас "свои" 10 грн, если оплатить в кафе чек на 500 грн, то:
1. будет начислен кешбек на сумму 490 грн.?
2. кешбек не будет начислен вообще?


В даному випадку кешбек не буде нараховано, оскільки Вами будуть залучені власні кошти
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 181
З нами з: 17.05.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 162163164165
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