Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:59
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:09
В даному випадку кешбек не буде нараховано, оскільки Вами будуть залучені власні кошти
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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