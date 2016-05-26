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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:59
акет написав:unex_bank_press
, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:09
акет написав:unex_bank_press
, и еще один вопрос по карте ХОЧУКА, на карте есть кредитный лимит, на карте сейчас "свои" 10 грн, если оплатить в кафе чек на 500 грн, то:
1. будет начислен кешбек на сумму 490 грн.?
2. кешбек не будет начислен вообще?
В даному випадку кешбек не буде нараховано, оскільки Вами будуть залучені власні кошти
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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unex_bank_press
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:49
unex_bank_press написав: акет написав:unex_bank_press
, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
т.е., по сути, по карте грейс периода в 55 дней нет?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:33
акет написав: unex_bank_press написав: акет написав:unex_bank_press
, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
т.е., по сути, по карте грейс периода в 55 дней нет?
Либо 55 дней, либо экономия 10 грн на СМС
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Alex_ki
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Додано: Суб 27 лип, 2019 11:01
дело не в 10 грн, там и без 10 грн грейс период в 55 дней не получается, т.к. надо загасить траты текущего месяца
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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