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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 162163164165

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:59

  акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?


Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:09

  акет написав:unex_bank_press , и еще один вопрос по карте ХОЧУКА, на карте есть кредитный лимит, на карте сейчас "свои" 10 грн, если оплатить в кафе чек на 500 грн, то:
1. будет начислен кешбек на сумму 490 грн.?
2. кешбек не будет начислен вообще?


В даному випадку кешбек не буде нараховано, оскільки Вами будуть залучені власні кошти
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:49

  unex_bank_press написав:
  акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?


Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування

т.е., по сути, по карте грейс периода в 55 дней нет?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:33

Re: Юнекс Банк

акет написав:
  unex_bank_press написав:
  акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?


Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування

т.е., по сути, по карте грейс периода в 55 дней нет?
Либо 55 дней, либо экономия 10 грн на СМС
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 11:01

дело не в 10 грн, там и без 10 грн грейс период в 55 дней не получается, т.к. надо загасить траты текущего месяца
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:57

Re: Юнекс Банк

Для трат от 1 июля будет грейс 55. Для последующих в течении июля меньше. Вроде везде подобная схема
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 16:05

Re: Юнекс Банк

Понял о чем вы пишете..
УВ. представитель, а почему для грейса надо будет погасить до 25.08 и озвученную 1000, потраченную в августе??
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 18:54

unex_bank_press

у Вас что кредитку нужно выводить в "ноль" к 25 числу?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 18:55

  uaprofi написав:unex_bank_press

у Вас что кредитку нужно выводить в "ноль" к 25 числу?


не- как у примата - перегаситься до 25
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:05

Re: Юнекс Банк

:lol:
  IMPRINTER написав:не- как у примата - перегаситься до 25


т.е. получается представитель немного не разобрался или что-то поменялось в системе? :lol:
выше вот шо писали:
  unex_bank_press написав:
  акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?


Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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