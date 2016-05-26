|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:59
акет написав:unex_bank_press
, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
-
unex_bank_press
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 17.05.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:09
акет написав:unex_bank_press
, и еще один вопрос по карте ХОЧУКА, на карте есть кредитный лимит, на карте сейчас "свои" 10 грн, если оплатить в кафе чек на 500 грн, то:
1. будет начислен кешбек на сумму 490 грн.?
2. кешбек не будет начислен вообще?
В даному випадку кешбек не буде нараховано, оскільки Вами будуть залучені власні кошти
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
-
unex_bank_press
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 17.05.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:49
unex_bank_press написав: акет написав:unex_bank_press
, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
т.е., по сути, по карте грейс периода в 55 дней нет?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 104
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:33
акет написав: unex_bank_press написав: акет написав:unex_bank_press
, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
т.е., по сути, по карте грейс периода в 55 дней нет?
Либо 55 дней, либо экономия 10 грн на СМС
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 лип, 2019 11:01
дело не в 10 грн, там и без 10 грн грейс период в 55 дней не получается, т.к. надо загасить траты текущего месяца
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
-
акет
-
-
- Повідомлень: 104
- З нами з: 12.11.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:57
Для трат от 1 июля будет грейс 55. Для последующих в течении июля меньше. Вроде везде подобная схема
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 лип, 2019 16:05
Понял о чем вы пишете..
УВ. представитель, а почему для грейса надо будет погасить до 25.08 и озвученную 1000, потраченную в августе??
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 лип, 2019 18:54
unex_bank_press
у Вас что кредитку нужно выводить в "ноль" к 25 числу?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2772
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 443 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 27 лип, 2019 18:55
uaprofi написав:unex_bank_press
у Вас что кредитку нужно выводить в "ноль" к 25 числу?
не- как у примата - перегаситься до 25
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36212
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5755 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Суб 27 лип, 2019 19:05
IMPRINTER написав:
не- как у примата - перегаситься до 25
т.е. получается представитель немного не разобрался или что-то поменялось в системе?
выше вот шо писали:
unex_bank_press написав: акет написав:unex_bank_press
, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2772
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 443 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|594
|77946
|
|
|73869
|8859864
|
|
|31
|11131
|
|