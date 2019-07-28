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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:45

  unex_bank_press написав:
  акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?


Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування

А 2000 +10 до 25.08 а 1000+10 до 25.09 - можна в грейсі?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:16

Доброго дня!

У разі виникнення питань по рахунку, радимо Вам звертатись до контакт-центру за номером телефону 0 800 500 686 (безкоштовно в межах України). Оскільки кожен випадок є індивідуальним і потребує авторизації клієнта для надання об'єктивної відповіді на те, чи інше питання.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:24

Re: Юнекс Банк

Отличный ответ
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:38

  unex_bank_press написав:Доброго дня!

У разі виникнення питань по рахунку, радимо Вам звертатись до контакт-центру за номером телефону 0 800 500 686 (безкоштовно в межах України). Оскільки кожен випадок є індивідуальним і потребує авторизації клієнта для надання об'єктивної відповіді на те, чи інше питання.

Дайте Вашу відповідь...яку порівняємо з відповіддю з теплої лінії.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:03

  Квесторе_поверніться написав:
  unex_bank_press написав:Доброго дня!

У разі виникнення питань по рахунку, радимо Вам звертатись до контакт-центру за номером телефону 0 800 500 686 (безкоштовно в межах України). Оскільки кожен випадок є індивідуальним і потребує авторизації клієнта для надання об'єктивної відповіді на те, чи інше питання.

Дайте Вашу відповідь...яку порівняємо з відповіддю з теплої лінії.


Доброго дня. Задавайте Ваше питання?
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:05

Unex_bank_press, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько минимально грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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