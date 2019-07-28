unex_bank_press написав:
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
А 2000 +10 до 25.08 а 1000+10 до 25.09 - можна в грейсі?
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Додано: Нед 28 лип, 2019 20:45
А 2000 +10 до 25.08 а 1000+10 до 25.09 - можна в грейсі?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:16
Доброго дня!
У разі виникнення питань по рахунку, радимо Вам звертатись до контакт-центру за номером телефону 0 800 500 686 (безкоштовно в межах України). Оскільки кожен випадок є індивідуальним і потребує авторизації клієнта для надання об'єктивної відповіді на те, чи інше питання.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:24
Re: Юнекс Банк
Отличный ответ
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:38
Дайте Вашу відповідь...яку порівняємо з відповіддю з теплої лінії.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:03
Доброго дня. Задавайте Ваше питання?
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:05
Unex_bank_press, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько минимально грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:36
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування.
Кількість днів пільгового періоду залежить від конкретної дати використання кредитних коштів у липні. За більш детальною інформацією зверніться будь ласка до контакт-центру 0 800 500 686 (безкоштовно в межах України), де Вас зможуть авторизувати та надати більш розширену відповідь. Дякуємо за запитання.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:42
Может заодно проясните почему по вашей логике траты июля надо гасить в следующем месяце после оплаты (т.е. августе), а траты августа в текущем месяце оплаты (т.е. так же в августе)?
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:40
Доброго дня. Логіка погашення кредитних коштів – проста! Льготний період (до 55 днів) починається з моменту першого використання кредитних коштів.
Наприклад: скориставшись кредиткою 1 липня, до 25 серпня Ви повинні погасити заборгованість не зважаючи на те, використовувались кредитні кошти в серпні чи ні. Таким чином, льготний період по картці «ХочуКа» відраховується з моменту першого її використання. Більш детально про тарифи та логіку пільгового періоду дивіться за посиланням:
Дякуємо за запитання.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:52
Походу представитель не разбирается в понятии "револьверная кредитная линия", и не понимает как рассчитывается грейс.
По его логике, например:
1.Было потрачено 3000грн в июле - их нужно вернуть до 25 августа. С этим вопросов нет.
2. Ещё было потрачено в августе (например числа 20-го) 2000грн - их тоже нужно вернуть до 25 августа? Бред же! По логике представителя, грейс на эту трату вообще будет пару дней, но не вызывает противоречия, т.к. грейс же "ДО 55 дней". Рука-лицо
Я шарю
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