Додано: Пон 29 лип, 2019 15:05

Unex_bank_press, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько минимально грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?