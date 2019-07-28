Вкладчик1234 написав:Походу представитель не разбирается в понятии "револьверная кредитная линия", и не понимает как рассчитывается грейс.
По его логике, например: 1.Было потрачено 3000грн в июле - их нужно вернуть до 25 августа. С этим вопросов нет. 2. Ещё было потрачено в августе (например числа 20-го) 2000грн - их тоже нужно вернуть до 25 августа? Бред же! По логике представителя, грейс на эту трату вообще будет пару дней, но не вызывает противоречия, т.к. грейс же "ДО 55 дней". Рука-лицо
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