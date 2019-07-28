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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:00

  Вкладчик1234 написав:Походу представитель не разбирается в понятии "револьверная кредитная линия", и не понимает как рассчитывается грейс.

По его логике, например:
1.Было потрачено 3000грн в июле - их нужно вернуть до 25 августа. С этим вопросов нет.
2. Ещё было потрачено в августе (например числа 20-го) 2000грн - их тоже нужно вернуть до 25 августа? Бред же! По логике представителя, грейс на эту трату вообще будет пару дней, но не вызывает противоречия, т.к. грейс же "ДО 55 дней". Рука-лицо


За більш детальною інформацією зверніться, будь ласка до контакт-центру 0 800 500 686 (дзвінки безкоштовно в межах України). Дякуємо за Ваш коментар.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:05

  unex_bank_press написав:За більш детальною інформацією зверніться, будь ласка до контакт-центру 0 800 500 686

Звучит как посыл "куда подальше".
Там другие девочки с другими методичками? :)
Я шарю
Вкладчик1234
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