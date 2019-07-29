Додано: Пон 29 лип, 2019 21:51

я у них в мае заказал кредитку.

но, после общения с кол.центром, решил не идти за ней в отделение.

мутно всё объяснили по тел.(

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.