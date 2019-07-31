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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:00

  Вкладчик1234 написав:Походу представитель не разбирается в понятии "револьверная кредитная линия", и не понимает как рассчитывается грейс.

По его логике, например:
1.Было потрачено 3000грн в июле - их нужно вернуть до 25 августа. С этим вопросов нет.
2. Ещё было потрачено в августе (например числа 20-го) 2000грн - их тоже нужно вернуть до 25 августа? Бред же! По логике представителя, грейс на эту трату вообще будет пару дней, но не вызывает противоречия, т.к. грейс же "ДО 55 дней". Рука-лицо


За більш детальною інформацією зверніться, будь ласка до контакт-центру 0 800 500 686 (дзвінки безкоштовно в межах України). Дякуємо за Ваш коментар.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:05

  unex_bank_press написав:За більш детальною інформацією зверніться, будь ласка до контакт-центру 0 800 500 686

Звучит как посыл "куда подальше".
Там другие девочки с другими методичками? :)
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:51

я у них в мае заказал кредитку.
но, после общения с кол.центром, решил не идти за ней в отделение.
мутно всё объяснили по тел.(
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 23:16

а ведь представитель походу прав "1.5. Пільговий період (за ставкою 0,0001%)Строк дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості за кредитом до дати погашення кредиту, за умови що таке погашення здійснюється у повній сумі заборгованості до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості"
всё кака в тарифах

т.е просто у них не как у бегемота - нужно карту выводить в ноль!!!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 05:07

Re: Юнекс Банк

uaprofi написав:а ведь представитель походу прав "1.5. Пільговий період (за ставкою 0,0001%)Строк дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості за кредитом до дати погашення кредиту, за умови що таке погашення здійснюється у повній сумі заборгованості до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості"
т.е просто у них не как у бегемота - нужно карту выводить в ноль!!!


Видите разницу?

У карт «Универсальная» льготный период пользования кредитом – до 55 дней. Это значит, чтобы не платить проценты, Вам нужно погасить задолженность до 25 числа месяца (включительно), следующего за тем, в котором Вы воспользовались кредитом.


Имхо вот это главное у них:
до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 18:19

Re: Юнекс Банк

Пришли сегодня 500 грн КБ за покупку билетов.
Приятно, что не затянули и ждём новые акции, а лучше КБ на постоянной основе
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:17

  Alex_ki написав:Пришли сегодня 500 грн КБ за покупку билетов.
Приятно, что не затянули и ждём новые акции, а лучше КБ на постоянной основе


Дякуємо за позитивну оцінку нашої роботи. Нової акції по кешбеку довго чекати не доведеться, слідкуйте за нашими новинами!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:10

  uaprofi написав:а ведь представитель походу прав "1.5. Пільговий період (за ставкою 0,0001%)Строк дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості за кредитом до дати погашення кредиту, за умови що таке погашення здійснюється у повній сумі заборгованості до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості"
всё кака в тарифах

т.е просто у них не как у бегемота - нужно карту выводить в ноль!!!

Ключове виділено...в поточному місяці заборгованість не виникає. Ні?
А хто юзав цю карту...на практиці...так як в ексвуйця чи ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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