Вкладчик1234 написав:Походу представитель не разбирается в понятии "револьверная кредитная линия", и не понимает как рассчитывается грейс.
По его логике, например: 1.Было потрачено 3000грн в июле - их нужно вернуть до 25 августа. С этим вопросов нет. 2. Ещё было потрачено в августе (например числа 20-го) 2000грн - их тоже нужно вернуть до 25 августа? Бред же! По логике представителя, грейс на эту трату вообще будет пару дней, но не вызывает противоречия, т.к. грейс же "ДО 55 дней". Рука-лицо
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а ведь представитель походу прав "1.5. Пільговий період (за ставкою 0,0001%)Строк дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості за кредитом до дати погашення кредиту, за умови що таке погашення здійснюється у повній сумі заборгованості до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості" всё кака в тарифах
т.е просто у них не как у бегемота - нужно карту выводить в ноль!!!
uaprofi написав:а ведь представитель походу прав "1.5. Пільговий період (за ставкою 0,0001%)Строк дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості за кредитом до дати погашення кредиту, за умови що таке погашення здійснюється у повній сумі заборгованості до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості" т.е просто у них не как у бегемота - нужно карту выводить в ноль!!!
Видите разницу?
У карт «Универсальная» льготный период пользования кредитом – до 55 дней. Это значит, чтобы не платить проценты, Вам нужно погасить задолженность до 25 числа месяца (включительно), следующего за тем, в котором Вы воспользовались кредитом.
Имхо вот это главное у них: до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості.
uaprofi написав:а ведь представитель походу прав "1.5. Пільговий період (за ставкою 0,0001%)Строк дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості за кредитом до дати погашення кредиту, за умови що таке погашення здійснюється у повній сумі заборгованості до 25 числа місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості" всё кака в тарифах
т.е просто у них не как у бегемота - нужно карту выводить в ноль!!!
Ключове виділено...в поточному місяці заборгованість не виникає. Ні? А хто юзав цю карту...на практиці...так як в ексвуйця чи ні?
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