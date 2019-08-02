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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:33

  акет написав:Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.

Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:52

  sens написав:
  акет написав:Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.

Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?

Это если разово воспользоваться картой, а если ежедневно, то 55 дней никогда не будет. Так более понятно?
Так ответил представитель банка, здесь на форуме.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:59

  акет написав:
  sens написав:
  акет написав:Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.

Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?

Это если разово воспользоваться картой, а если ежедневно, то 55 дней никогда не будет. Так более понятно?
Так ответил представитель банка, здесь на форуме.

Это вы так решили,вам объяснили как считать Грейс,все остальное - водичка
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:04

  unex_bank_press написав:
  акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?


Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування

Вот ответ представителя банка.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:12

  акет написав:
  unex_bank_press написав:
  акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?


Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування

Вот ответ представителя банка.
ответ верный. Платите за все только первого числа и будит вам Грейс 55 дней
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:13

sens , если Вы уже пользовались данной картой, подскажите, исходя из личного опыта, ответ на мой вопрос: "сколько надо положить денег на карту до 25/08?"
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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  #<1 ... 165166167168
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