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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:33
акет написав:
Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.
Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?
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sens
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Додано: Суб 03 сер, 2019 18:52
sens написав: акет написав:
Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.
Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?
Это если разово воспользоваться картой, а если ежедневно, то 55 дней никогда не будет. Так более понятно?
Так ответил представитель банка, здесь на форуме.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Суб 03 сер, 2019 18:59
акет написав: sens написав: акет написав:
Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.
Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?
Это если разово воспользоваться картой, а если ежедневно, то 55 дней никогда не будет. Так более понятно?
Так ответил представитель банка, здесь на форуме.
Это вы так решили,вам объяснили как считать Грейс,все остальное - водичка
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sens
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Додано: Суб 03 сер, 2019 19:04
unex_bank_press написав: акет написав:unex_bank_press
, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
Вот ответ представителя банка.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Додано: Суб 03 сер, 2019 19:12
акет написав: unex_bank_press написав: акет написав:unex_bank_press
, подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
Вот ответ представителя банка.
ответ верный. Платите за все только первого числа и будит вам Грейс 55 дней
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Додано: Суб 03 сер, 2019 19:13
sens , если Вы уже пользовались данной картой, подскажите, исходя из личного опыта, ответ на мой вопрос: "сколько надо положить денег на карту до 25/08?"
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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акет
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Doda
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