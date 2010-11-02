акет написав:Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.
Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?
акет написав:Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.
Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?
Это если разово воспользоваться картой, а если ежедневно, то 55 дней никогда не будет. Так более понятно? Так ответил представитель банка, здесь на форуме.
акет написав:Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.
Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?
Это если разово воспользоваться картой, а если ежедневно, то 55 дней никогда не будет. Так более понятно? Так ответил представитель банка, здесь на форуме.
Это вы так решили,вам объяснили как считать Грейс,все остальное - водичка
акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
акет написав:unex_bank_press , подскажите, пожалуйста, по карте ХОЧУКА есть лимит 5000 грн, если я потратил 2000 грн в июле, в августе потрачу еще 1000 грн, то сколько грн мне надо внести до 25/08, чтобы быть в грейсе и не платить проценты?
Доброго дня. До 25/08 Вам потрібно буде внести 3000 грн + 10 грн за смс-інформування
Вот ответ представителя банка.
ответ верный. Платите за все только первого числа и будит вам Грейс 55 дней
акет написав:unex_bank_press , подскажите, если на карте "ХОЧУКА" есть СВОИ деньги, будет ли комиссия со стороны Юнекс банка на Р2Р перевод, в тарифах не нашел этой информации, если использовать Р2Р другого банка?
Доброго дня. З нашого боку буде комісія за P2P-переказ в розмірі 4% +5 грн.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38 Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
акет написав:Получается, если постоянно пользоваться картой, то льготный период в 55 дней возможен только один раз в жизни карты, при условии, что карту надо открыть в отделении 1-го числа и в этот день сделать оплату, в дальнейшем грейс будет, все время 30 дней, от 26-го числа и до 25-го числа следующего месяца.
Как в приватбанке,купите за 20000 грн 1 сентября холодильник,а вернете на карту 25 октября. Доступно?
Это если разово воспользоваться картой, а если ежедневно, то 55 дней никогда не будет. Так более понятно? Так ответил представитель банка, здесь на форуме.
А ниче, что в тарифах написано так:
Может стоить обучить ваш калл что такое грейс 55 дней? Они ж упорно всем рассказывают, что надо загружать карту на все траты - даже те которые были за три дня до 25 числа.