Доброго дня, шановні форумчани.
За для вирішення питання про пільговий період та не дублювати вже надані відповіді радимо звернутися до контакт-центру за безкоштовним номером телефону: 0 800 500 686
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:21
Доброго дня, шановні форумчани.
За для вирішення питання про пільговий період та не дублювати вже надані відповіді радимо звернутися до контакт-центру за безкоштовним номером телефону: 0 800 500 686
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:46
Re: Юнекс Банк
Спасибо. Туда и звоню. Там мрак.
Ладно. Тогда простой вопрос.
Какие у вас реквизиты для пополнения картсчета? Прямые или через транзит.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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