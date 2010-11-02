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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:21

Доброго дня, шановні форумчани.

За для вирішення питання про пільговий період та не дублювати вже надані відповіді радимо звернутися до контакт-центру за безкоштовним номером телефону: 0 800 500 686
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:46

Re: Юнекс Банк

Спасибо. Туда и звоню. Там мрак.
Ладно. Тогда простой вопрос.
Какие у вас реквизиты для пополнения картсчета? Прямые или через транзит.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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