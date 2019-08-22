Доброго дня, шановні форумчани.
За для вирішення питання про пільговий період та не дублювати вже надані відповіді радимо звернутися до контакт-центру за безкоштовним номером телефону: 0 800 500 686
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:21
Доброго дня, шановні форумчани.
За для вирішення питання про пільговий період та не дублювати вже надані відповіді радимо звернутися до контакт-центру за безкоштовним номером телефону: 0 800 500 686
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 23 сер, 2019 08:46
Re: Юнекс Банк
Спасибо. Туда и звоню. Там мрак.
Ладно. Тогда простой вопрос.
Какие у вас реквизиты для пополнения картсчета? Прямые или через транзит.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 23 сер, 2019 09:53
По Україні - прямі. За кордоном, потрібно уточнити країну, так як з деякими є прямі також. Поповнити карту можливо як в касі банку, так і за допомогою переводу з іншої картки.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:04
Re: Юнекс Банк
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:22
DENVER_S
З Вашого зображення нашому льготному періоду відповідає приклад №1.
А з контактним центром розберемося. Гарного Вам дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:45
Так на обоих рис. намалёван один и тот же стандартный т.н. грейс 55дн
На рис.2 подробно показано, шо грейс 1(январский) НЕ пересекается с грейсом 2(февральским) и, шо у каждого РП есть свой ПП и общую задолженность никада в 0 гасить не нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:02
Re: Юнекс Банк
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:12
Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:26
Re: Юнекс Банк
Дык отсюда ж.
Или в банке изобрели какую то православную кредитку?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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