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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:00
Так что решили с грейсом по Хочуке ?
Какой вариант правильный ?
1. До 25 сентября надо выйти в ноль.
2. До 25 сентября нужно погасить то, что было потрачено в августе.
Горячка этот вопрос не волокёт.
Как понять, что РП перепрыгнул на следующий месяц ?
И еще: по карте возможен теховер ? Если закинуть деньги по п2п - нужно ждать, когда они проведутся по счёту или можно сразу тратить ?
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mustbe
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