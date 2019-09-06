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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:00

Так что решили с грейсом по Хочуке ?

Какой вариант правильный ?
1. До 25 сентября надо выйти в ноль.
2. До 25 сентября нужно погасить то, что было потрачено в августе.

Горячка этот вопрос не волокёт.
Как понять, что РП перепрыгнул на следующий месяц ?

И еще: по карте возможен теховер ? Если закинуть деньги по п2п - нужно ждать, когда они проведутся по счёту или можно сразу тратить ?
mustbe
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  #<1 ... 167168169170
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