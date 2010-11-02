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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 вер, 2019 12:00
Так что решили с грейсом по Хочуке ?
Какой вариант правильный ?
1. До 25 сентября надо выйти в ноль.
2. До 25 сентября нужно погасить то, что было потрачено в августе.
Горячка этот вопрос не волокёт.
Как понять, что РП перепрыгнул на следующий месяц ?
И еще: по карте возможен теховер ? Если закинуть деньги по п2п - нужно ждать, когда они проведутся по счёту или можно сразу тратить ?
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mustbe
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:13
Придется им новую методичку писать. Вообще это какое то темное средневековье у них царит. Нет иб, выписки нормальной даже не дают в отделении. Я уж не говорю чтоб прислать на почту.
Короче это работает так:
гасите 25 сентября сэпом, с утреца, все что потратили в августе.
затем ждите 29 и начинайте тратить.
Входящий П2П проводят через день, как большинство. Т.е. можно сразу тратить-проводка через день.
Примата проводят на следующий похоже.
Есть еще приблуда погашения на сайте у них-там на след день точно на счет приходит.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Суб 07 вер, 2019 14:06
DENVER_S написав:Придется им новую методичку писать. Вообще это какое то темное средневековье у них царит. Нет иб, выписки нормальной даже не дают в отделении. Я уж не говорю чтоб прислать на почту.
Короче это работает так:
гасите 25 сентября сэпом, с утреца, все что потратили в августе.
затем ждите 29 и начинайте тратить.
Входящий П2П проводят через день, как большинство. Т.е. можно сразу тратить-проводка через день.
Примата проводят на следующий похоже.
Есть еще приблуда погашения на сайте у них-там на след день точно на счет приходит.
А в бухгалтерию вас калл храма еще не отправлял? А то здесь бил случай...
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korovas2
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Додано: Суб 07 вер, 2019 14:36
Пока нет. Ну выписку явно из бухгалтерии дали. Очень подробно.
Теперь ясно чего они клиентам рассылку не могут сделать.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Суб 07 вер, 2019 21:15
Если отключить СМС - лукапы будут приходить (по СМС или в приложуху) ?
Или за каждым лукапом нужно будет звонить на горячку ?
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mustbe
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:03
mustbe написав:
Если отключить СМС - лукапы будут приходить (по СМС или в приложуху) ?
Или за каждым лукапом нужно будет звонить на горячку ?
конечно в смс не будут.
в приложении если там тарты показываются он-лайном - то должно отображаться.
для банка лук-ап это обычно смс о трате. это не 3д.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:40
Там похоже отображаются блоки, но как то странно. За пятницу нет ничего.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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