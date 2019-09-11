Додано: Суб 07 вер, 2019 13:13

Придется им новую методичку писать. Вообще это какое то темное средневековье у них царит. Нет иб, выписки нормальной даже не дают в отделении. Я уж не говорю чтоб прислать на почту.

Короче это работает так:

гасите 25 сентября сэпом, с утреца, все что потратили в августе.

затем ждите 29 и начинайте тратить.

Входящий П2П проводят через день, как большинство. Т.е. можно сразу тратить-проводка через день.

Примата проводят на следующий похоже.

Есть еще приблуда погашения на сайте у них-там на след день точно на счет приходит.