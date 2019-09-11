Придется им новую методичку писать. Вообще это какое то темное средневековье у них царит. Нет иб, выписки нормальной даже не дают в отделении. Я уж не говорю чтоб прислать на почту. Короче это работает так: гасите 25 сентября сэпом, с утреца, все что потратили в августе. затем ждите 29 и начинайте тратить. Входящий П2П проводят через день, как большинство. Т.е. можно сразу тратить-проводка через день. Примата проводят на следующий похоже. Есть еще приблуда погашения на сайте у них-там на след день точно на счет приходит.
DENVER_S написав:Придется им новую методичку писать. Вообще это какое то темное средневековье у них царит. Нет иб, выписки нормальной даже не дают в отделении. Я уж не говорю чтоб прислать на почту. Короче это работает так: гасите 25 сентября сэпом, с утреца, все что потратили в августе. затем ждите 29 и начинайте тратить. Входящий П2П проводят через день, как большинство. Т.е. можно сразу тратить-проводка через день. Примата проводят на следующий похоже. Есть еще приблуда погашения на сайте у них-там на след день точно на счет приходит.
А в бухгалтерию вас калл храма еще не отправлял? А то здесь бил случай...
mustbe написав:Если на момент списания комиса за смс-информ карта будет в нуле, то 1. Счёт уйдёт в минус. 2. Комис спишется после следующего прихода. 3. Комис не спишется вообще. ?
по дебеткам - 2
Комісія сплачується шляхом договірного списання щомісячно в перший робочий день місяця за фактично надані послуги у попередньому місяці. При відсутності коштів на рахунку, на момент списання комісії, надання даної послуги не припиняється, а сплата комісії відбувається при зарахуванні грошових коштів на рахунок.
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