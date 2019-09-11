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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:58
Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет?
Что будет, если валюта, например, польский злотый?
Будет ли кешбэк?
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Олег1964
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