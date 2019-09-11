RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
48
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:58

Хочука за границей

Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет?
Что будет, если валюта, например, польский злотый?
Будет ли кешбэк?
Олег1964
 
Повідомлень: 311
З нами з: 03.10.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 168169170171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Driver, malser, octopus, ramaz, slasva і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7616, 7617, 7618
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
76172 9034867
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 12:48
Alfa_Bank
Идея Банк 1 ... 1638, 1639, 1640
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16397 2329819
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 12:39
Stringer
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3492, 3493, 3494
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34938 4322422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 11:38
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1701)
12.09.2019 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.